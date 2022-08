100 Joer no der éischter Futtball-Weltmeeschterschaft an Uruguay wëllen elo 4 Länner gemeinsam d'WM nees zeréck a Südamerika huelen.

1930 gouf déi éischt Futtball-WM an Uruguay gespillt, mat deemools enger 4:2-Victoire an der Finall zu Montevideo, tëscht Uruguay an Argentinien. D'Finall 2030 soll dann am selwechte Stadion gespillt ginn, wann et dem Organisatiounscomité aus Südamerika no geet.

Wann d'WM 100 Joer feiert, misst se zeréck un hir Origine, huet den Alejandro Dominguez getweet, President vun der Conmebol.

Sollt Südamerika den Zouschlag kréien, wier et déi 6. WM, déi a Südamerika géif organiséiert ginn, no Uruguay (1930), Brasilien (1950), Chile (1962), Argentinien (1978) a Brasilien (2014).

Si musse sech awer géint d'Kandidatur vu Spuenien a Portugal duerchsetzen, déi am Juni hir Kandidatur fir d'WM 2030 offiziell verëffentlecht hunn.

Groussbritannien an Irland hunn hir Iddi vun enger Kandidatur fale gelooss, fir sech ganz op d'EM 2028 konzentréieren ze kënnen.

Déi 4 südamerikanesch Länner offizialiséieren hir Kandidatur um Dënschdeg 13.30 Auer Lokalzäit am Stade Centenario an der Haaptstad vun Uruguay, do wou schonn 1930 d'Finall gespillt gouf.