Werder Bremen setzt sech an engem serréierte Match géint de Regionalligist Energie Cottbus duerch.

E Méindeg den Owend sollten an der éischter Ronn vum DFB-Pokal keng weider Iwwerraschunge falen. D'Favoritte konnte sech an alle véier Matcher méi oder manner däitlech duerchsetzen.

Union Berlin huet sech allerdéngs schwéier gedoen, fir an déi nächst Ronn ze kommen. No 90 Minutte stoung et 1:1, soudatt si géint de Regionalligist Chemnitz hu missen an d'Verlängerung goen. An dëser konnt de Kevin Behrens d'Unioner an der 114. Minutt erléisen, soudatt si de Match knapp mat 2:1 fir sech entscheede konnten. Domadder ass Union Berlin deen eenzege Berliner Veräin, deen et an déi nächst Ronn gepackt huet. Virdru waren Hertha Berlin a Viktoria Berlin schonn erausgeflunn.

Iwwerdeems hat den Zweetligist Darmstadt 98 keng Problemer beim Drëttligist aus Ingolstadt. D'Lilien konnten de Sak scho relativ fréi am Match zoumaachen, soudatt si no enger souveräner Leeschtung verdéngt an der zweeter Ronn stinn. Mat der néideger Seriositéit vun den Darmstädter hätt d'Resultat esouguer nach méi héich ausfale kënnen.

Keng Problemer hatt och d'Frankfurter Eintracht mam Magdeburger FC. No eng zolitter Leeschtung gewënnt Frankfurt kloer mat 4:0 géint den Zweetligist aus Sachsen-Anhalt. Negativ opgefall si virun allem d'Fans vun der Frankfurter Eintracht, déi mat Rakéiten op d'Magdeburger Supportere geschoss hunn.

Weider setzt sech Werder Bremen knapp géint de Véiertligist Energie Cottbus duerch a steet domadder och an der zweeter Ronn vun der däitscher Coupe.

Iwwersiicht vun de Resultater

Chemnitzer FC (Regionalliga Nordost) 1:2 n.V. 1. FC Union Berlin (Bundesliga)

FC Ingolstadt 04 (3. Liga) 0:3 SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga)

Energie Cottbus (Regionalliga Nordost) 1:2 Werder Bremen (Bundesliga)

1. FC Magdeburg (2. Bundesliga) 0:4 Eintracht Frankfurt (Bundesliga)