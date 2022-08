En Dënschdeg den Owend huet d'Royale Union SG mam Lëtzebuerger Anthony Moris an der Champions-League-Qualifikatioun géint d'Glasgow Rangers gespillt.

An der 3. Qualifikatiounsronn fir an d'Champions League krut also de belsche Vertrieder mam Lëtzebuerger Nationalgolkipp Besuch vun de Rangers aus der schottescher Haaptstad. Den Anthony Moris stoung vun Ufank un um Terrain. Seng Ekipp huet d'Géigner mat engem Score vun 2:0 geschloen.

De Retourmatch ass nächsten Dënschdeg um 20.45 Auer zu Glasgow.