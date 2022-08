Déi 16 Joer al Offensivspillerin huet sech aus perséinlechen an organisatoresche Grënn géint e Wiessel op Metz a Stroossbuerg entscheet.

D'Caroline Jorge huet e Méindeg e Kontrakt iwwert 1 Joer zu Léck ënnerschriwwen. Déi 16 Joer al Nationalspillerin huet sech aus perséinlechen an organisatoresche Grënn géint e Wiessel op Metz a Stroossbuerg decidéiert. Um Standard soll Caroline Jorge genee wéi d'Rachel Kirps am Futtballinternat evoluéieren a sou séier ewéi méiglech de Wee an d'éischt Ekipp packen.

Do spillt aktuell d'Kapitänin vun der Nationalekipp Laura Miller.