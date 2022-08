E Méindeg den Owend um 19.30 Auer start de Champion am nationale Futtball an d'Saison. De Livestream vun der Partie fannt Dir an der RTL Sport Live Arena.

Hei fannt Dir den Owend de Liveticker vum Match F91 Diddeleng géint d'Jeunesse Esch. Livestream vu weidere Matcher aus der BGL Ligue an der RTL Sport Live Arena Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Sport Live Arena D'Tabell vun der BGL Ligue