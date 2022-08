De Mica Pinto konnt mat Sparta Rotterdam bei Heerenveen 1 Punkt mat Heem huelen, iwwerdeems den Dirk Carlson mat Den Haag e ganz schlechte Start hat.

An Holland war dëse Freideg den Optakt an déi nei Saison. An der Eredivise stoung da mam Mica Pinto an der Ekipp vu Sparta Rotterdam och e Lëtzebuerger Nationalspiller vun Ufank u mat um Terrain. Rotterdam huet Auswäerts musse géint Heerenveen untrieden. Net am Kader vu Rotterdam war de Laurent Jans.

An der 1. Hallschent hat Rotterdam e bësse méi vum Spill, dat bei 54% Ballbesëtz. Si konnten dorausser awer kee Profit zéien an et goung mat 0:0 an d'Kabinn. An der 2. Hallschent war de Match zimmlech ausgeglach, ma keng vu béiden Ekippe konnt sech um 1. Spilldag 3 Punkte sécheren. Mat engem 0:0 huet ee sech getrennt.

An der Eerste Divisie huet Heracles géint Den Haag mam Dirk Carlson gespillt. Heracles hat e richteg gudde Start an de Match, well no just 4 Minutte gounge si duerch de Marko Vejinovic mat 1:0 a Féierung. Den Haag huet kee Fouss op de Buedem kritt an Heracles huet bei 5 Schëss op de Gol 4 mol getraff. Den 2:0 an den 3:0 geet zu Gonschte vum Samuel Armenteros an der 22. an 34. Minutt. An der 44. Minutt huet den Nikolai Laursen de 4:0 geschoss. Mat deem Score goung et an d'Paus.

An der 2. Hallschent war d'Loft e bëssen eraus. Heracles huet de Match geréiert an et ass um Enn bei enger verdéngter 4:0 Victoire bliwwen.