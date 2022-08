En Donneschdeg war d'Begriefnis am enkste Familljekrees um Kierfecht zu Hamburg-Ohlsdorf.

Déi däitsch Futtball-Legend war jo den 21. Juli am Alter vu 85 Joer gestuerwen. D'Trauerfeier fir den Éierebierger vun der Stad Hamburg an den Éierekapitän vun der däitscher Futtballnationalekipp wäert den nächste Mëttwoch am Volksparkstadion zu Hamburg ofgehale ginn. Ënner anerem wäert de Bundeskanzler Olaf Scholz mat dobäi sinn.