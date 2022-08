D'Rout Léiwinne falen domadder ëm 4 Plazen. Nach am Juni 2022 goufe si vun der FIFA op déi 113. Plaz gesat.

Aus europäescher Siicht konnten d'Lëtzebuergerinnen Zypern, Georgien, Nordmazedonien, Armenien an Andorra hannert sech loossen. Am Ganze goufen 185 Länner vun der FIFA klasséiert.

An den Top10 vun der aktueller Weltranglëscht ass et iwwerdeems zu ville Verännerunge komm. Den EM-Finalist Däitschland konnt sech op déi zweete Plaz verbesseren. Domadder konnte déi däitsch Dammen an der Lëscht ëm dräi Plaze klammen. Den EM-Gewënner England konnt véier Plazen dobäi gewannen a steet elo op der véierter Plaz. Holland huet sech iwwerdeems ëm zwou Plaze verschlechtert. D'Hollännerinne stinn elo op enger sechster Plaz.

Top 10 - FIFA-Weltranglëscht Fraen - August 2022

1. USA

2. Däitschland

3. Schweden

4. England

5. Frankräich

6. Holland

7. Kanada

8. Spuenien

9. Brasilien

10. Nordkorea

...

117. Lëtzebuerg

185. Mauritius