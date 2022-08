An der Premier League klappt Tottenham Southampton an Chelsea setzt sech géint Everton duerch. A Frankräich gewënnt Monaco de Spëtzematch.

Op dësem Weekend starten d'Bundesliga, d'Premier League an d'Ligue 1 an déi nei Saison. Um Freideg goufen et an den Erëffnungspartië Victoirë fir Bayern München, Arsenal London an Olympique Lyon.

Bundesliga

Den detailléierten Iwwerbléck mat Resuméë vun de verschiddene Partië fannt Dir hei.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Premier League

Fulham - Liverpool 2:2

1:0 Mitrovic (32'), 1:1 Darwin (64'), Mitrovic (Eelefmeter, 72'), 2:2 Salah (80')

Den FC Liverpool hat laang Zäit Probleemer géint Fulham an hëlt am éischte Match vun der neier Saison just ee Punkt mat Heem. Am Craven Cottage war den Opsteiger an der éischter Hallschent a Féierung gaangen, éier Liverpool duerch den Darwin no 64 Minutten ausgläiche konnt. Kuerz drop huet den Aleksandar Mitrovic per Eelefmeter säin zweete Gol am Match markéiert. 10 Minutte viru Schluss huet de Mo Salah nees fir d'Reds ausgeglach, déi souguer d'Chance op e weidere Gol haten, mee den Henderson huet de Ball un de Potto gesat.

Tottenham - Southampton 4:1

0:1 Ward-Prowse (12'), 1:1 Sessegnon (21'), 2:1 Dier (31'), 3:1 Salisu (61', Eegegol), 4:1 Kulusevski (63')

Den zweete Londoner Veräin ass mat enger Victoire an déi nei Premier-League-Saison gestart. Obwuel Tottenham doheem fréi a Réckstand gerode war, konnt d'Ekipp vum Trainer Conte de Match nach an der éischter Hallschent zu hire Gonschten dréinen. An den zweeten 90 Minutten huet en Eegegol vum Southamptoner Verteideger Salisu d'Virentscheedung bruecht, well kuerz duerno nach de 4:1 gefall ass. An den nächste Minutten huet Tottenham de Match verwalt a sech bis op Weideres un d'Tabellespëtzt gesat.

Everton - Chelsea 0:1

0:1 Jorginho (45'+9)

Den FC Chelsea setzt sech géint Everton duerch. Um Schluss der éischter Hallschent krut Chelsea e Gol wéinst Abseits oferkannt, kuerz drop krute si awer berechtegterweis en Eelefmeter zougesprach, deen de Jorginho verwandelt huet. Nom Säitewiessel huet Chelsea weider Drock gemaach, mee konnt seng Chancen net notzen. Duerno ass de Match verflaacht, mat vereenzelte Chancen op béide Säiten. Um Enn gewënnt d'Ekipp vu London verdéngt.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Ligue 1

Stroossbuerg - Monaco 1:2

0:1 Diatta (43'), 0:2 Diop (53'), 1:2 Diallo (65')

Mat Monaco a Stroossbuerg sinn zwou Ekippen openeegetraff, déi an der leschter Saison déi drëtt respektiv déi fënneft Plaz beluecht hunn. Monaco hat kuerz virun der Paus de Score opgemaach a kuerz no der Paus op 2:0 erhéicht. Stroossbuerg huet sech awer net opginn a weider no vir gespillt. An der 65. Minutt huet d'Heemekipp verkierze kënnen an huet och duerno versicht den Ausgläich ze markéieren, wat hinnen an der Nospillzäit och gegléckt war. Dëse Gol gouf awer wéinst Abseits vum VAR oferkannt, sou dass Monaco sech um Enn duerchsetzt.

Clermont Foot- PSG 0:5

0:1 Neymar (9'), 0:2 Hakimi (26'), 0:3 Marquinhos (38'), 0:4 Messi (80'), 0:5 Messi (86')

Paris Saint-Germain huet sech um 1. Spilldag direkt an enger staarker Form presentéiert. De franséische Champion huet sech souverän mat 5:0 géint den Aussesäiter Clermont Foot behaapt. Den Neymar war direkt u véier Goler bedeelegt an huet dobäi eng Kéier selwer getraff. Op de Kont vum Messi sinn zwee Goler gaangen.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1