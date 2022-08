An der Coque gëtt dës Woch déi sechst Weltmeeschterschaft am Indiaca gespillt. Lëtzebuerg huet et bei den Hären an am Senior Mixed an d'Finall gepackt.

Um Samschdeg goufen d'Finalle vun der Weltmeeschterschaft zu Lëtzebuerg gespillt.

D'Seniorsekipp (ab 40 Joer) am Mixed aus dem Grand-Duché hat sech e Freideg duerch en 2:0 (25:16, 25:22) géint Estland fir d'Finall qualifizéiert. An der Finall goung et e Samschdeg géint den Noper aus Däitschland, wou sech d'Ekipp vum Roude Léiw an dräi Sätz duerchsetze konnt.

Als zweet Ekipp stoung de Collectif vun de Senior Hären an der Finall, déi sech e Freideg an der Halleffinall och mat 2:0 (25:20, 25:16) géint de Géigner aus Estland duerchsetze konnten. Och si sinn an der Finall géint Däitschland ugetrueden, zéien do awer no zwee Sätz de Kierzeren a gewannen d'Sëlwermedail.

Awer och déi aner Lëtzebuerger Ekippen hu gutt Performancë gewisen. Sou stoungen d'Nationalekippen an de Kategorië Mixed, Dammen an Hären an den Halleffinallen, mee hu sech ëmmer hire Géigner musse geschloe ginn.

Bei den Hären huet déi jonk Ekipp knapp géint déi erfuere Formatioun aus Estland verluer. Den éischte Saz haten d'Lëtzebuergerinne mat 25:20 gewonnen, haten am zweete Saz och véier Matchbäll an hunn um Schluss trotzdeem mat 30:32 de Kierzere gezunn. Am drëtte Saz huet Estland mat 25:19 de Sak zougemaach.

Eis Kolleege vun RTL 5minutes haten e flotte Portrait vum Sport hei am Grand-Duché gemaach.