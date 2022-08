E Méindeg den Owend ass dee leschte Match vum 1. Spilldag an der héchster Divisioun am nationale Futtball gespillt ginn.

E Méindeg den Owend war mam Südderby tëscht dem Champion F91 an dem Rekordchampion Jeunesse Esch den Ofschloss vum 1. Spilldag an héchster Divisioun vum Fussball. Den F91 war wäit iwwerleeën ass no engem 5:0 als verdéngte Gewënner vum Terrain gaangen. Diddeleng ass schonn Tabelleleader.

Den F91 hat jo en Donneschdeg an der Europa League Qualifikatioun gespillt géint Malmö an ass och nees en Donneschdeg gefuerdert. Trotzdeem gouf et just 1 Wiessel beim Champion am Verglach zu der 0:3 Defaite a Schweden. D’Jeunesse hat 6 nei Transferéierter um Terrain wat vill ass.

Déi Diddelenger hunn exzellent ugefaangen an hunn de Schwaarzwäisse keng Chance gelooss.

No enger Véierelsstonn huet den Joao Magno no engem Assist vum Mehdi Kirch den 1:0 markéiert. Nëmme 4 Minutten drop haten déi Escher Pech. Den Alexis Boury huet de Ball a säin eegene Gol geschoss.

Déi Escher waren haaptsächlech op defensivem Plang iwwerfuerdert well no 27 Minutten huet d’Lokalekipp op 3:0 erhéicht.

En aussergewéinlech schéine Gol hunn déi 875 Spectateuren no 44 Minutten erlieft. De Mehdi Kirch huet aus ronn 16 Meter de Ball Volley opgeholl. De feste Schoss ass quasi an de Wénkel gaangen. Et stoung 4:0 an der Paus.

De neien Escher Trainer Henri Bossi huet nach vill Aarbecht. Et muss een awer och soen, datt den F91 eng richteg iwwerzeegend éischt Halbzeit gespillt huet.

Nom Säitewiessel waren déi Escher méi aktiv an Diddeleng war och net méi grad esou fokusséiert. De Maxime Deruffe vun der Jeunesse war no 51 Minutte geféierlech.

Et ass allgemeng net méi ganz vill passéiert.

De Joao Magno konnt awer nach no 83 Minutten op 5:0 erhéijen.

Diddeleng géif natierlech mat zwou Hänn ënnerschreiwen wann en Donneschdeg nees dat selwecht Resultat kéint notéiert ginn géint Malmö, mee do muss ee schonn zimmlech optimistesch sinn fir drun ze gleewen.

E Sonndeg hat scho Monnerech Rouspert deklasséiert an Hesper hat sech géint de Progrès duerchgesat. E Samschdeg hat sech am éischte Match d'Etzella dräi Punkte géint Péiteng geséchert.

