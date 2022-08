Eng Rei Futtballspiller stinn den Ament wéineger wéinst hire sportlechen Exploiten an de Schlagzeilen, wéi wéinst presuméierte Gewaltdoten.

Esou muss sech de fréiere Weltfuttballer Ryan Giggs e Méinde viru Geriicht veräntweren, well him virgeworf gëtt, seng Fra geschloen an iwwerméisseg kontrolléiert ze hunn. Doriwwer eraus soll de fréiere waliseschen Nationaltrainer och d'Schwëster vu senger Fra geschloen hunn. Weider gëtt him virgeworf, seng Fra isoléiert, blaméiert, schikanéiert an denunzéiert ze hunn. Sollt de Giggs schëlleg geschwat ginn, da kéint hie fir fënnef Joer an de Prisong kommen.

E Mëttwoch steet dann och de Manchester-City-Verdeedeger Benjamin Mendy viru Geriicht. Dem 28 Joer jonke Fransous gëtt virgeworf, véier Frae vergewaltegt ze hunn. Véier weider Frae soll hie sexuell mësshandelt hunn. Den eemolege franséischen Nationalspiller weist allerdéngs all Schold vu sech. Den 10. August fänkt säi Prozess zu Chester un.

Ufanks dës Joers war schonn den engleschen Nationalspiller Mason Greenwood festgeholl ginn. Dëse soll seng Frëndin e puer Mol vergewaltegt souwéi och sexuell mësshandelt hunn. Hie soll doriwwer eraus seng Frëndin eng sëllege Kéiere geschloen an hir Morddreeunge geschéckt hunn. Wéini et hei zu engem Prozess kënnt, steet nach net fest.

De Stuttgarter-Profi Atakan Karazor souz iwwerdeems am Juni fir sechs Wochen an Untersuchungshaft op Ibiza. Dem Spiller gouf virgeworf, eng 18 Joer al Spuenierin zesumme mat sengem Kolleeg vergewaltegt ze hunn. Dëst gouf an der Tëschenzäit revidéiert, allerdéngs steet elo de Verdacht vu sexuellem Mëssbrauch am Raum. Géint eng Kautioun vu 50.000 Euro huet den däitsche Futtballspiller d'Balearen dierfe verloossen an de Weekend géint Leipzig dierfe spillen. Wéini an ob et hei zu enger konkreter Uklo kënnt, steet nach net fest.

Den neiste Kandidat op der Lëscht vun de Futtballspiller, déi Frae belästegt a mëssbraucht sollen hunn, ass den Nico Schulz. Dem Dortmunder Spiller gëtt virgeworf, senger deemools héichschwangerer Ex-Frëndin an de Bauch getrëppelt an si mësshandelt ze hunn. Doriwwer eraus soll hie seng Ex-Frëndin ënner Drock gesat hunn. Den Ament ermëttelt de Parquet. Wéi et am Fall Schulz weider geet, ass nach net kloer.