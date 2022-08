D'Partie tëscht dem F91 a Malmö vun 20.00 Auer u live op RTL.lu an op der App.

Haut den Owend spillt den F91 de Retourmatch vun der Qualifikatioun fir d'Europa League am Stade de Luxembourg géint Malmö. Den Allersmatch hat een déi lescht Woch mat 0:3 verluer. Et wier schonns ee Wonner, wann den F91 d'Resultat aus dem Allersmatch nach kéint dréinen. De Kapitän vum Lëtzebuerger Champion, Mehdi Kirsch, gleeft awer nach un d'Chance vu senger Ekipp:

"Et weess een ni, wat alles am Futtball méiglech ass. Mir sinn op eng staark Ekipp gestouss. Malmö spillt reegelméisseg an der Champions League. Et ass awer ëmmer flott, esou Matcher ze spillen. Mir probéieren, zesummen een Exploit ze realiséieren. Mir kucken emol, wat um Donneschdeg geschitt"

Ufank vum Match: 20h00

Viraussiichtlechen Enn vum Match: 21h50

De Kader vum F91 Diddeleng

Europa-League-Matcher