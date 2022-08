En Dënschdeg den Owend waren zwee Lëtzebuerger Futtball Nationalspiller mat hire Veräiner am Ausland am Asaz.

Den Anthony Moris war mat Royale Union SG an der 3. Ronn vun der Champions-League-Qualifikatioun géint d'Glasgow Rangers gefuerdert. No der 2:0-Victoire am Allersmatch huet ee sech misse mat 0:3 geschloe ginn.

De Moris stoung wéi gewinnt beim Veräin aus der Belsch tëscht de Pottoen. Bis op eng falsch ageschate Flank eng gutt 10 Minutte viru Schluss, wouduerch den 3:0 fir d'Rangers gefall ass, huet de Lëtzebuerger eng staark Leeschtung gewisen.

Duerch d'Néierlag ass een eliminéiert ginn. Trotz dem Out geet et fir Royale Union SG dës Saison op der internationaler Bün nach weider. De Veräin huet sech nämlech duerch d'Leeschtungen an der CL-Qualifikatioun fir d'Gruppephas vun der Europa League qualifizéiert.

An England konnt sech Norwich mam Danel Sinani iwwert déi nächst Ronn (1/32-Finallen) am EFL-Cup freeën. De Premier-League-Ofsteiger huet sech géint Birmingham City am Eelefmeterschéisse behaapt. De Lëtzebuerger hat seng Ekipp duerch e Gol an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent duerch e Kappball mat 1:0 a Féierung bruecht. Säin éischte Gol iwwerhaapt fir Norwich. No der Paus hat hie bal nach eng Kéier getraff, ma säi Schoss ass un der Lat hänke bliwwen.

Am Eelefmeterschéissen huet de Sinani eng weider Kéier Verantwortung iwwerholl an huet vum Punkt getraff. Um Enn huet sech Norwich mat 4:2 am Eelefmeterschéissen duerchgesat.

