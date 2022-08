Fir de spuenesche Champion hunn den Alaba (38') an de Benzema (65') getraff.

Am Futtball huet e Mëttwoch den Owend Real Madrid den Uefa-Supercup gewonnen. De Gewënner vun der Champions League huet am Olympiastadion zu Helsinki a Finnland verdéngt mat 2:0 géint den Europa-League-Gewënner Eintracht Frankfurt gewonnen. Fir Real ass et déi 5. Victoire. Getraff hunn den Alaba an der 38. Minutt an de Benzema an der 65. Minutt.

D'Ekipp vum Carlo Ancelotti bestoung ass den nämmlechten 11 Spiller, déi sech um Enn vun der leschter Saison och den Titel geséchert haten. Bei de Frankfurter gouf et ee Wiessel. Net méi mat dobäi war de Filip Kostic. En Dënschdeg war säi Wiessel jo bekannt ginn.

An den éischte Minutten hu sech béid Ekippen ofgetaascht. Déi éischt ganz geféierlech Chance hat d'Eintracht. An der 13. Minutt hat de Kamada den 1:0 um Fouss. Den Offensivspiller war am Strofraum ganz eleng virum Courtois, ma säi Schoss war um Enn ze zentral a kee Problem fir de Real-Golkipp. Kuerz drop huet et bal op der anerer Säit am Gol gerabbelt. An der 17. Minutt konnt den Tuta de Schoss vum Vinicius awer nach op der Linn klären.

Déi Frankfurter hunn duerno nach deels gutt dogéint gehalen, ma lues a lues huet Real d'Iwwerhand am Match geholl. Si sinn ëmmer méi geféierlech ginn an an der 38. Minutt ass dunn och den 1:0 gefall. Nodeems den Trapp nach e Schoss vum Vinicius zu engem Corner ofwiere konnt, ass Sekonnen drop dem Alaba de Gol gekléckt. D'Ekipp vum Oliver Glasner huet duerno gewackelt, ma et ass mam 1:0 an d'Paus gaangen.

Nom Téi huet Real Madrid weider gedréckt an ass ëmmer nees geféierlech virum Gol vum Trapp opgedaucht. Frankfurt dogéint ass et net méi richteg gelongen, fir an d'Zweekämpf eranzekommen. An esou war et eng Fro vun der Zäit, bis dem Benzema a Co den nächste Gol gelénge géif. An der 61. Minutt war de Schoss vum Casemiro nach un der Lat hänke bliwwen, ma véier Minutten drop huet dem Benzema säi Schoss aus ronn 14 Meter gepasst. Den 2:0 fir Real. Den Trapp, dee bis dohinner eng ganz staark Leeschtunge gewisen hat, huet beim Gol net ganz glécklech ausgesinn.

Der Eintracht ass et duerno net gelongen, fir nach emol zeréck an de Match ze kommen an esou huet Real den 2:0-Avantage um Enn souverän iwwert d'Zäit bruecht.