Den Henx ass iwwer 50 Meter Papillon dee 25. ginn a fir d'Olivier war et iwwer 100 Meter Crawl déi 32. Plaz.

En Donneschdeg huet zu Roum an Italien d'Europameeschterschaft am Schwammen ugefaangen. Mam Julien Henx a Monique Olivier waren zwee Lëtzebuerger um 1. Dag am Asaz.

Iwwer 50 Meter Papillon ass de Chrono fir den Henx an de Virleef no 23 Sekonnen a 95 Honnertstel stoe bliwwen. Domadder bleift de Lëtzebuerger 40 Honnertstel iwwert sengem nationale Rekord aus dem Abrëll 2022. Hie gëtt um Enn de 25. ënner 57 Schwëmmer. Déi 16 Bescht hu sech fir d'Halleffinalle qualifizéiert.

D'Monique Olivier war iwwer 100 Meter Crawl am Asaz. Déi 22 Joer al Schwëmmerin huet no 57 Sekonnen a 84 Honnertstel ugeschloen an ass mat dëser Zäit déi 32. ënner 36 Starterinne ginn. Och si huet sech domadder net fir d'Halleffinalle qualifizéiert.