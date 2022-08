Fir sech an de Palmarès vun den "Ocean's Seven" kënnen anzeschreiwen, muss een duerch 7 Mierengte schwammen. D'Paule Kremer wéilt dëst gäre realiséieren.

An der Nuecht vun en Dënschdeg (16.08) op e Mëttwoch (17.08) probéiert d'Paule Kremer duerch de Catalina Channel ze schwammen. Dat ass eng 34 Kilometer laang Mierengt am Pazifik, tëscht der Insel Santa Catalina a Los Angeles. Den Challenge ass am Kader vum Projet "Ocean's Seven" ze gesinn.

Paule Kremer am Pazifik

2017 ass d'Paule Kremer duerch den Äermelkanal geschwommen. Domadder war déi éischt vu siwe Mierengten op fënnef verschiddene Kontinenter gepackt. 2019 soll dunn de Catalina Channel entaméiert ginn. Corona huet awer ee Stréch duerch d'Rechnung gemaach. Ëmmer nees ass ee méigleche Start duerch d'Pandemie no hanne verréckelt ginn. En Dënschdeg ass et awer esouwäit an et geet endlech an de Pazifik.

"Ech freeë mech enorm, datt et richteg lass geet. Ech kann et nach net gleewen, datt ech an de Fliger klammen. Ech hunn elo zwee Joer drop gewaart, datt et endlech klappt."



Bis d'Paule Kremer an de Fliger geklommen ass, gouf allerdéngs nach trainéiert.

"Déi lescht puer Deeg hunn ech vum Volummen hier manner gemaach. Dofir awer méi Intensitéit. Virun zwou Wochen hat ech elo mäi leschte laangen Training. Dat ware sechs bis siwe Stonnen. Elo maachen ech de Weekend bësse manner, dofir méi an der Schwämm."

Physesch ass d'Paule Kremer komplett op der Héicht. Am Training ass näischt dem Zoufall iwwerlooss ginn. Trotzdeem mécht sech d'Extremschwëmmerin am Virfeld awer e puer Gedanken.

"Als gréisste Problem gesinn ech d'Duerchhalen. Et sinn elo fënnef Joer hier, datt ech dat fir d'lescht gemaach hunn. Ausser d'Distanz am Stau. Dat sinn awer och schonns 2 Joer hier. Mental gëtt de gréisste Problem. Kierperlech weess ech, datt ech et wäert packen. Do maachen ech mir guer keng Gedanken. Mäi Mental muss matspillen. Dat gëtt dat Schwieregst. Ech mengen, datt ech mech awer och do gutt drop preparéiert hunn, an dofir mengen ech, kann näischt schif goen."

Genee wéi och Äermelkanal huet de Catalina Channel eng Distanz vu 34 Kilometer. Dat ass awer mat dat eenzegt, wat déi zwou Mierengte gemeinsam hunn.

"Éischtens ass manner Schëfffaart drop. Et ass een also manner behënnert als Schwëmmer. Et ass och manner Stréimung. Et ass och méi waarm wéi am Äermelkanal. Ech rechne mat 21 Grad. Viru Los Angeles kann et awer bis op 16 Grad erofgoen. Ausserdeem sinn aner Déieren am Pazifik wéi am Äermelkanal."

Wann d'Paule Kremer et packt, fir duerch de Catalina Channel ze schwammen, stinn duerno nach fënnef Mierengte queesch iwwer d'Welt um Programm, fir sech an de Palmarès vum "Ocean's Seven" anzeschreiwen. An deem Palmarès sti bis elo just 21 Nimm. Dorënner siwe Fraen.