Zu München hunn en Donneschdeg d'European Championships ugefaangen. Bei dësem Multi-Sports-Event ginn an néng Sportaarten d'Europameeschtere gesicht.

Lëtzebuerg ass a fënnef Sportaarte mat dobäi. An der Liichtathletik, dem Cyclissem, am Triathlon, am Turnen an och nach am Dëschtennis. D'Delegatioun vun der FLTT ass och déi gréissten an et ass och déi, wou villäicht mat deene beschte Resultater ze rechnen ass. Virun allem am Dubbel mam Ni Xia Lian a Sarah De Nutte.

D'Sarah de Nutte

D'Sarah De Nutte bléckt op d'EM: "Ech denken, datt mir dëst Joer mat enger gudder Ekipp op d'EM ginn. An e puer Kategorien ass och eppes ze maachen. Am Dubbel si mir elo Nummer 3 vun der Welt an Nummer 1 an Europa. Dat heescht awer net, datt mir direkt wäerte gewannen. Déi leschte puer Kéiere ware mir ëmmer an der Véierelsfinall an eng Kéier si mir och 3. ginn. Ech mengen et ass machbar, fir mindestens an d'Halleffinall ze kommen. Da muss ee kucke géint wien ee spillt. Mir ginn eist Bescht an hoffen op dat beschtméiglechst Resultat.

D'Sarah De Nutte spillt nieft dem Dubbel, un der Säit vum Ni Xia Lian, och nach am Eenzel an am Dubbel Mixte mam Eric Glod.

En Donneschdeg ass et scho fir d'Céleste Mordenti zu München am Konschtturne lassgaangen. Si koum dobäi am Mehrkampf op déi 66. Plaz. Am Ganze ware 86 Turnerinnen un de Start gaangen.