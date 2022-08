Um 2. Spilldag an der Bundesliga verléiert den FC Freiburg doheem géint Borussia Dortmund mat 1:3. A Frankräich trenne sech Nantes a Lille mat 1:1.

An der Bundesliga stoung den 2. Spilldag um Programm, dat mat engem Match um Freidegowend. Freiburg ass däitlech besser an de Match komm an Dortmund huet bis déi 22. Minutt gebraucht, éier ee sech eng éischt kloer Golchance konnt erausspillen. Den neie Mann am Stuerm, den Anthony Modeste, dee vu Köln eriwwer bei de BVB gewiesselt war, konnt no engem Doppelpass mam Reus awer net markéieren.

An der 35. Minutt huet op der anerer Säit de Gregoritsch et besser gemaach. Mat engem gefillvolle Kappball konnt hien d'Defense schlecht ausgesi loossen. Et stoung 1:0 fir d'Haushären. Mat deem Resultat ass et dann och an d'Paus gaangen.

An der 2. Hallschent huet Freiburg d'Dortmunder komme gelooss an huet op Ëmschaltsituatioune gesat. Dee Plang ass an der 77. Minutt no hanne lassgaangen. Do konnt den agewiesselte Bynoe-Gittens mat engem stramme Schoss aus 25 Meter den 1:1 schéissen, woubäi de Golkipp Flekken keng gutt Figur gemaach huet.

Den Ausgläich koum éischter iwwerraschend, huet beim BVB awer neien Elan an d'Ekipp bruecht. An et sollt dann och just 7 Minutten daueren, bis de BVB de Match dréie konnt. Nees war de Bynoe-Gittens mat bedeelegt. No enger gudder Viraarbecht konnt hien op de Brandt passen, dee weider op de Moukoko, deen den 2:1 fir Dortmund markéiert huet.

Domat awer nach net genuch. An der 88. Minutt trëfft de Wolf zum 3:1 fir Dortmund, woumat och d'Schlussresultat feststoung. 3 Awiesselspiller hunn déi 3 Goler fir Dortmund geschoss.

Mat där Victoire huet Dortmund elo 6 Punkten aus 2 Matcher a steet um Freidegowend op Plaz 1 vun der Tabell.

An der Ligue 1 gouf et um 2. Spilldag en Duell tëscht dem FC Nantes an dem OSC Lille. Nantes ass an der 28. Minutt duerch e Gol vum Moses Simon mat 1:0 a Féierung gaangen, woumat hien dann och den 1. Gol vun der Saison fir seng Ekipp geschoss huet.

Lille huet sech iwwert de ganze Match ëmmer nees gutt Chancen erausgespillt, ma dee Golkipper vun Nantes huet mat super Paraden d'Null gehalen. An der 76. Minutt huet de Verdeedeger Ismaily dunn awer no enger "une-deux" den 1:1 konnte markéiere fir Lille. Den Ismaily war am Ufank vun der 2. Hallschent agewiesselt gi fir den Djalo. Lille huet weider Drock gemaach a wollt onbedéngt nach den 2:1 schéissen. Ma dat sollt hinnen net geléngen. Et bleift no 95 Minutten beim 1:1. Lille huet domat elo 4 Punkten a steet iwwer Nuecht op Plaz 1 vun der Tabell, woubäi se awer sécherlech mat enger Victoire gerechent haten, an deementspriechend mat 6 Punkten aus 2 Matcher, an net just 4. Nantes start mat 2 Gläichspiller aus 2 Matcher an d'Saison.

Nantes kritt et um 3. Spilldag auswäerts mat Marseille ze dinn, iwwerdeems Lille Besuch vum PSG kritt.

