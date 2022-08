Um Freideg den Owend ass d'Lëscht mat den 30 Finaliste verëffentlecht ginn, déi d'Chance hunn de Ballon d'Or 2022 ze gewannen.

Wat opfält, ass dass et déi éischte Kéier zanter 17 Joer ass, dass de Lionel Messi net mat op där Lëscht steet. Hien ass iwwerdeems och den Titelverdeedeger. Zejoert hat hien de Ballon d'Or gewonnen, an hat sech do virum Robert Lewandowski duerchgesat, wat fir nawell zimmlech vill Diskussioune gesuergt hat.

De Präis vun der franséischer Futtball-Fachzäitschrëft gëtt dëst Joer de 17. Oktober iwwerreecht.

Komplett Lëscht vun den Hären



Joshua Kimmich (Deutschland, FC Bayern München)

Mohamed Salah (Ägypten, FC Liverpool)

Christopher Nkunku (Frankreich, RB Leipzig)

Rafael Leao (Portugal, AC Milan)

Thibaut Courtois (Belgien, Real Madrid)

Luis Diaz (Kolumbien, FC Porto, FC Liverpool)

Robert Lewandowski (Polen, FC Bayern, FC Barcelona)

Bernardo Silva (Portugal, Manchester City)

Vinicius Junior (Brasilien, Real Madrid)

Trent Alexander-Arnold (England, FC Liverpool)

Riyad Mahrez (Algerien, Manchester City)

Casemiro (Brasilien, Real Madrid)

Heung-min Son (Südkorea, Tottenham)

Fabinho (Brasilien, FC Liverpool)

Karim Benzema (Frankreich, Real Madrid)

Sadio Mané (Senegal, FC Liverpool, FC Bayern)

Phil Foden (England, Manchester City)

Darwin Nunez (Uruguay, Benfica Lissabon, FC Liverpool)

Harry Kane (England, Tottenham)

Mike Maignan (Frankreich, AC Mailand)

Luka Modrić (Kroatien, Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Belgien, Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Portugal, Manchester United)

Antonio Rüdiger (Deutschland, FC Chelsea, Real Madrid)

Sebastién Haller (Elfenbeinküste, Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Norwegen, Borussia Dortmund, Manchester City)

Kylian Mbappé (Frankreich, PSG)

Joao Cancelo (Portugal, Manchester City)

Virgil van Dijk (Holland, FC Liverpool)

Dusan Vlahovic (Serbien, AC Florenz, Juventus Turin)

Komplett Lëscht vun den Dammen

Selma Bacha (Frankreich, Lyon)

Fridolina Rolfö (Schweden, FC Barcelona)

Vivianne Miedema (Holland, Arsenal)

Lucy Bronze (England, Manchester City, FC Barcelona)

Sam Kerr (Australien, Chelsea)

Christiane Endler (Chile, Lyon)

Lena Oberdorf (Deutschland, VfL Wolfsburg)

Kadidiatou Diani (Frankreich, PSG)

Catarina Macario (USA, Lyon)

Alexia Putellas (Spanien, FC Barcelona)

Alexandra Popp (Deutschland, VfL Wolfsburg)

Aitana Bonmatí (Spanien, FC Barcelona)

Wendie Renard (Frankreich, Lyon)

Alex Morgan (USA, San Diego)

Beth Mead (England, Arsenal)

Asisat Ochoala (Nigeria, FC Barcelona)

Marie-Antoinette Katoto (Frankreich, PSG)

Millie Bright (Chile, Chelsea)

Trinity Rodman (USA, Washington Spirit)

Ada Hegerberg (Norwegen, Lyon)

Nominatioune fir beschte Golkipp

Alisson Becker (Brasilien, Liverpool)

Yassine Bounou (Marokko, Sevilla FC)

Thibaut Courtois (Belgien, Real Madrid)

Ederson (Brasilien, Manchester City)

Hugo Lloris (Frankreich, Tottenham)

Mike Maignan (Frankreich, AC Mailand)

Édouard Mendy (Senegal, Chelsea)

Manuel Neuer (Deutschland, Bayern München)

Jan Oblak (Slowenien, Atlético Madrid)

Kevin Trapp (Deutschland, Eintracht Frankfurt)