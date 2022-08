Um zweete Spilldag setzt sech de Racing 1:0 géint Munneref duerch an d'Fola gewënnt 3:2 zu Péiteng.

De Match tëscht dem Racing a Munneref geet mat 1:0 fir d'Heemekipp op en Enn. An der éischter Hallschent war et eng kämpferesch a spilleresch gutt Prestatioun vun de Gäscht aus der Thermalstad. Si hate méi vum Match a si hu besser zesummegespillt wéi de Racing. Munneref huet sech och méi Golchancen erausgespillt wéi d'Lokalekipp. 10 Minutten nom Säitewiessel huet de Buch iwwerraschend fir de Racing den 1:0 markéiert. Munneref huet duerno versicht den Ausgläich ze schéissen a war e puer Mol no drun, mee wat de Match méi laang ginn ass, huet d'Lokalekipp de Match besser geréiert kritt. Nom Match komm et ënnert de Spiller an Trainer zu Rangeleien. D'Gemidder hunn sech awer schnell erëm geluecht. De Racing huet 6 punkten op sengem Konto a steet uewen an der Tabell. Munneref bleift bei 3 Punkten.

Am zweete Match um Samschdeg hëlt d'Fola Esch duerch en 3:2 bei der Union Titus Péiteng dräi Punkte mat Heem. An den éischte 45 Minutten hu béid Ekippen de Wee no vir gesicht. D'Heemekipp konnt schonn no 4 Minutten duerch de Perkovic a Féierung goen, mee d'Fola huet no enger Véierelstonn duerch de Bensi ausgeglach, dee kuerz drop wéinst enger Blessur huet mussen ausgewiesselt ginn. Op Péitenger Säit gouf de Schneider wéinst zwou Giele Kaarte bannent kuerzer Zäit vum Terrain gesat. Kuerz virun der Paus huetPéiteng duerch en Eelefmeter den 2:1 geschoss. No der Paus krut dann d'Fola de Cerqueira Martins wéinst Rout verluer, mee konnt duerch de Correia Mendes ausgläichen. An der Nospillzäit kruten déi Escher en Eelefmeter zougesprach, deen den Omosanya zum Schlussresultat verwandelt huet.

D'Resultater am Iwwerbléck (Replay an Ticker)

D'Tabell