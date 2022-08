Den Danel Sinani an Norwich kommen dës Saison net wierklech an d'Spuer. De Mathias Olesen sammelt ee Punkt mat Köln zu Leipzig.

De Marvin Martins setzt sech mat senger Ekipp Austria Wien géint WSG Tirol mat 2:1 duerch. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung an der Startformatioun an huet 90 Minutten duerchgespillt. Et war eng wichteg Victoire fir Austria Wien, well se domat déi lescht Plaz an der Tabell verloosse kann.

Fir den Danel Sinani an Norwich City wëll et dës Saison net esou rullen. D'Canaries verléiere verdéngt mat 1:2 am Auswäertsmatch géint Hull City. De Lëtzebuerger koum wärend den 90 Minutten net zum Asaz. Norwich bleift mat just engem Punkt no dräi Spilldeeg op der leschter Plaz an der englescher Championship.

An der Bundesliga war de Mathias Olesen mat Köln zu Gaascht bei RB Leipzig. Beim 2:2-Gläichspill stoung de Lëtzebuerger zwar am Kader, mee souz 90 Minutten op der Bänk.

Den Timothy Martin stoung bei der 0:1-Néierlag vu senger Ekipp géint Charleroi nach net um Terrain. De Wiessel vum Lëtzebuerger bei den RFC Seraing war eréischt virun e puer Deeg public gemaach ginn.

Am Owesmatch vun der däitscher Bundesliga war den Yvandro Borges mat Gladbach bei Schalke op Besuch. De Lëtzebuerger koum bei der 2:1-Victoire awer net zum Asaz.