Op der Europameeschterschaft am Schwammen zu Roum an Italien waren e Sonndeg véier Lëtzebuerger am Asaz.

An der Staffel iwwer 4x100 Meter Crawl sinn de Rémi Fabiani, de Pit Brandenburger, de Max Mannes an de Julien Henx mat enger Zäit vun dräi Minutten, 20 Sekonnen an 92 Honnertstel déi 14. ënnert 16 Ekippe ginn. Si si mat deem Chrono een neie Lëtzebuerger Rekord geschwommen. Deen ale louch bei dräi Minutten, 21 Sekonnen an 62 Honnertstel a war aus dem Joer 2021.

Iwwer 200 Meter Crawl hu sech de Pit Brandenburger an de Max Mannes op de Plazen 29 an 39 ënnert 46 Schwëmmer klasséiert. Fir de Brandenburger ass de Chrono no enger Minutt, 50 Sekonnen an 62 Honnertstel stoe bliwwen. Hien ass domadder ronn eng Sekonn iwwert dem Lëtzebuerger Rekord vum Raphaël Stacchiotti aus dem Joer 2009 bliwwen. De Mannes ass eng Zäit vun enger Minutt, 52 Sekonnen a 34 Honnertstel geschwommen.

Iwwer 50 Meter Réck huet de Rémi Fabiani no 26 Sekonnen an 3 Honnertstel ugeschloen. Dat ass déi 32. Plaz ënnert 47 Schwëmmer.