Déi weider Partië vum zweete Spilldag ginn eréischt méi spéit ugepaff.

Wolz setzt sech mat 3:1 géint Rouspert duerch. Mat der éischter nennenswäerter Aktioun vum Match ass den 1:0 fir d'Heemekipp gefall, mee Rouspert konnt 10 Minutte méi spéit egaliséieren. Duerno huet sech d'Partie bis zur Paus zu engem Summerkick entwéckelt, och well d'Temperaturen hiren Deel dozou bäigedroen hunn. An der 53. Minutt konnt de Golkipp vu Rouspert en Eelefmeter vum Timmermans paréieren. Wolz hat duerno awer méi vum Spill a konnt dat an der 74. Minutt an e weidere Gol ëmmënzen. Rouspert huet nach eng Kéier probéiert zeréckzekommen, mee et waren déi Wolzer, déi an der 88. Minutt de Sak zougemaach hunn.

Ab 18 Auer huet Stroossen Déifferdeng op Besuch an den Topmatch vum zweete Spilldag tëscht Nidderkuer an Diddeleng gëtt um 18.30 Auer ugepaff.

D'Matcher tëscht Hueschtert an Hesper an der Escher Jeunesse a Käerjeng ginn um 19 Auer ugepaff. Startzäit fir de leschte Match vum Spilldag, Monnerech géint Ettelbréck, ass um 19.30 Auer.

