D'Lëtzebuergerin ass an de Virleef déi 20.-séierst Zäit geschwommen an huet als 1. Reservschwëmmerin nach Chancen op d'Halleffinallen.

E Méindeg war et zu Roum d'Suite vun den Europameeschterschaften am Schwammen. D'Julie Meynen war an de Virleef iwwer 50 Meter Crawl gefuerdert an ass do eng Zäit vu 25 Sekonnen a 65 Honnertstel geschwommen. Dat war um Enn déi 20. Plaz.

D'Lëtzebuergerin huet déi direkt Qualifikatioun fir d'Halleffinallen ëm 2 Honnertstel verpasst. Aktuell ass si éischt Reserv, sollt deemno eng Schwëmmerin fir d'Halleffinallen zeréckzéien, kéint d'Meynen e Méindeg den Owend do starten.

39 Schwëmmerinne waren um Depart.