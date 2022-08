Net esou gutt gelaf ass et fir de Bob Bertemes am Bommstoussen. Hien huet als 14. d'Finall verpasst.

E Méindeg de Moien huet sech op der Liichtathletik-Europameeschterschaft zu München d'Patrizia van der Weken iwwer 100 Meter fir d'Halleffinalle qualifizéiert. Déi 22 Joer al Lëtzebuergerin ass am 1. Virlag mat enger Zäit vun 11 Sekonnen a 46 Honnertstel déi 4. ginn an huet sech domadder direkt fir déi nächst Ronn qualifizéiert. Dës gëtt en Dënschdeg den Owend no 20.30 Auer gelaf.

De Bob Bertemes huet am Bommstoussen d'Finall verpasst. De Lëtzebuerger huet d'Bomm an der Qualifikatioun a sengem beschte Versuch 19 Meter a 77 Zentimeter wäit gestouss, dat ass net duergaangen, fir ënnert déi 12 bescht Athleeten ze kommen. Hie gëtt um Enn de 14. ënner 22 Athleeten.

Mat enger Wäit vun 19,91 Meter huet sech dee leschte Sportler fir d'Finall qualifizéiert. Dem Lëtzebuerger säin nationale Rekord läit bei 22,22 Meter.

E Méindeg den Owend ass mam Charel Grethen iwwer 1500 Meter nach ee Lëtzebuerger zu München op der EM am Asaz. De Lëtzebuerger start um 20.15 Auer am 1. Virlaf.