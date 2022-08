Véier Néierlagen an eng Victoire géint e Fënneftligist a fënnef Matcher schwätzen eng kloer Sprooch. Den Uli Forte ka sech en neie Veräi sichen.

Dëst ass domadder déi éischt Trainer-Entloossung an der däitscher Futtball-Saison 22/23. Den däitsche Veräin, deen an der Saison 21/22 vun der éischter däitscher Bundesliga an déi zweet däitsch Bundesliga ofgestige war, huet déi nei Saison allerdéngs och denkbar schlecht ugefaangen. No véier Matcher am Championnat steet d'Ekipp aus Ostwestfalen mat 0 Punkten op der 17. Plaz an der Tabell a leeft ënner Ëmstänn d'Gefor, direkt nach eng Kéier ofzesteigen.

Wien den neien Trainer vun der Arminia gëtt, ass nach net kloer. Den Ament trainéiert de Co-Trainer Michael Henke d'Ekipp.