Weder bei den Hären nach bei den Damme konnt sech e Lëtzebuerger an de Virleef iwwer 400 Meter Crawl fir déi nächst Ronn qualifizéieren.

Och iwwer 4x100 Meter 4 Nages konnte sech d'Lëtzebuerger net qualifizéieren. D'Lëtzebuerger Ekipp (Mannes, Brandenburger, Henx a Fabiani) sinn déi 13. gi mat enger Zäit vun 3 Minutten, 46 Sekonnen a 34 Honnertstel un. Domadder hu si d'Finall ëm gutt 9 Sekonne verpasst. Am Ganze waren an hirem Virlaf 14 Ekippen un den Depart gaangen.

Iwwer 400 Meter Crawl bei den Hären huet de Pit Brandenburger mat enger Zäit vun 3 Minutten, 59 Sekonnen an 73 Honnertstel ugeschloen. Mat dëser Zäit ass hien den 30. vu 34 Schwëmmer ginn. D'Finall huet hien ëm 10 Sekonne verpasst.

An der selwechter Kompetitioun bei den Damme kënnt d'Monique Olivier op déi 21. Plaz. Dëst mat enger Zäit vu 4 Minutten, 19 Sekonnen a 84 Honnertstel. Och fir si sollt et net duergoen, fir an d'Finall ze kommen. Dës gouf ëm 7 Sekonne verpasst.