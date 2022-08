En Donneschdeg den Owend spillen d'Damme vum Stater Racing am éischte Qualifikatiounstour fir d'Champions League.

Virschau Racing-Juventus Turin / Reportage Sam Rickal

De Lëtzebuerger Champion kritt et dobäi an engem Mini-Turnéier an der éischter Halleffinall mam italienesche Champion Juventus Turin ze dinn. De Stater Racing ass zanter Ufank Juli an der Preparatioun an huet fënnef Testmatcher hannert sech. Kloer ass, datt Juventus Turin, als aktuellen italienesche Champion, de klore Favorit am Qualifikatiounsgrupp 6 ass. Eng Ekipp mat sou munche Spillerinnen, déi op der Europameeschterschaft an England mat dobäi waren. D'Virfreed op dës europäesch Aventure ass natierlech grouss, dozou d'Stiermerin vum Stater Racing d'Karoline Kohr:

"Jeder, der sich mit Fußball beschäftigt, kennt Juventus Turin. Da freut man sich natürlich riesig, so ein Spiel mitzuerleben. Allgemein reisen wir eine Woche in ein anderes Land und spielen gegen internationale Mannschaften. Das ist ein super cooles Erlebnis."



Op der Trainerbänk gouf et am Summer ee Changement. Fir den Alexandre Luthardt steet lo de fréieren Trainer vu Wuermer Adrien Daniele beim Racing an der Responsabilitéit. Mam Kim Olafsson an dem Martha Estevez Garcia si gläich zwou Nationalspillerinnen am Summer bei de Stater Racing gewiesselt. D'Martha Estevez Garcia an hir Ekipp si sech bewosst, datt et e schwierege Match wäert ginn:

"Et ass dee stäerkste Géigner, dee mir kënnen hunn. Natierlech wësse mir, datt mir hinne wäit ënnerleeë sinn. Mir hoffen eppes rappen ze kënnen, mä mir sinn och realistesch a wëssen, datt et ganz schwéier wäert ginn. Mir hoffen, datt mer sou laang et geet d'Null kënnen halen a si frustréiere kënnen. Den zweete Match ass méi machbar an do ze gewannen ass natierlech och een Zil."

Falls d'Damme vum Stater Racing de Match géint Juventus Turin verléiere géifen, hu si nach ëmmer eng Chance mat engem positive Resultat heem ze kommen. Dräi Deeg drop géif et da géint de Verléierer aus der zweeter Halleffinall tëschent Flora Tallin aus Estland a Qiryat Gat aus Israel goen.

De Match tëschent dem Stater Racing a Juventus Turin gëtt en Donneschdeg um 20.30 Auer zu Turin ugepaff.