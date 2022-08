D'Partie tëscht dem Veräin aus Polen an dem Lëtzebuerger Champion gëtt op RTL.lu an op der App am Livestream iwwerdroen.

En Donneschdeg den Owend ginn d'Allersmatcher vum Playoff an der Conference League gespillt. De Lëtzebuerger Champion F91 Diddeleng ass um 20.30 Auer auswäerts bei Lech Posen gefuerdert.



Lech Posen ass aachtfache Champion a Polen, aktuell sti si no engem schlechten Optakt am Championnat awer nëmmen op der leschter Plaz mat engem Punkt aus véier Matcher. Bei Diddeleng gesäit et besser aus. Den F91 steet mat sechs Punkten aus zwee Matcher op der éischter Plaz. Déi nächst Woch en Donneschdeg gëtt de Retourmatch am Stade de Luxembourg gespillt. Sollten déi Diddelenger eng Ronn weiderkommen, da géinge si sech fir d'Gruppephas vun der Conference League qualifizéieren. Ufank vum Match: 20h30

Ufank vum Match: 20h30

Viraussiichtlechen Enn vum Match: 22h20 De Kader vum F91 Diddeleng

