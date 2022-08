D'Extrem-Schwëmmerin huet fir de 34 Kilometer laange Passage am kalifornesche Pazifik bei Los Angeles 13 Stonnen, 54 Minutten a 5 Sekonne gebraucht.

Dat Ganzt ass Deel vun hirem Plang, als éischt Lëtzebuergerin den ominéisen "Ocean's Seven" ze realiséieren, also op 5 Kontinenter duerch 7 verschidde Mierengten ze schwammen. Dat ass bis ewell eréischt 16 Leit op der Welt gelongen. Am August viru 5 Joer ass d'Paule Kremer schonns duerch den Äermelkanal geschwommen.