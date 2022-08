Eng iwwerraschend 1:3-Néierlag gouf et fir dem Maxime Chanot seng Ekipp géint Charlotte FC.

Trotz Gol vum Lëtzebuerger Futtballnationalspiller Maxime Chanot huet New York City doheem de Kierzere géint Charlotte gezunn. Säi Veräin ass nom 29. Spilldag elo 3. an der Tabell (Eastern conference). Zejoert war New York City Champion an Amerika ginn.