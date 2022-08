Am Ganzen ass den Ëmsaz ëm 2,4 Milliarden Euro op 27,6 Milliarden Euro geklommen. Den Haaptundeel dorunner hunn allerdéngs déi 5 grouss europäesch Ligen.

Eleng d'Bundesliga, d'Premier League, d'Serie A, d'Ligue 1 an d'La Liga géife 17 Milliarden Euro vun dësem Ëmsaz ausmaachen. An de fënnef grousse Ligen ass den Ëmsaz iwwregens ëm 1,4 Milliarden Euro an d'Luucht gaangen. Experte ginn dovunner aus, datt dësen Trend op d'Europameeschterschaft zréckzeféieren ass. Wärend der EM hätte 15 Investisseuren an d'Veräiner aus den Top-Ligen investéiert. Domadder hätt esou munche Veräin esouguer vun der Pandemie an den domat verbonnene Matcher ouni Zuschauer profitéiert.

Déi bei de Lëtzebuerger beléifte Bundesliga huet an der Saison 20/21 en Ëmsaz vun 3 Milliarden Euro generéiert. Domadder läit si op der zweeter Plaz hannert der Premier League mat engem Ëmsaz vu 5,5 Milliarden Euro. D'La Liga konnt en Ëmsaz vun 2,9 Milliarden Euro verzeechnen an d'Serie A ee vun 2,5 Milliarden Euro.