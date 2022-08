Domadder kënnen d'Leit nëmmen nach 520.000 Billjeeën an der drëtter Verkafsphas kafen, deelt de Futtball-Weltverband Fifa en Donneschdegmëtteg mat.

Déi meeschten Tickete wieren dobäi un d'Leit aus dem Wüüste-Staat Katar verkaaft ginn. Doriwwer eraus wiere ganz vill Ticketen u Futtball-Supporter aus den USA, England oder Däitschland gaangen.

D'Matcher, bei deenen d'Ticketen am séierste fort waren, wäerte wuel deen een oder aneren iwwerraschen. Esou waren d'Ticketen am séierste bei Kamerun-Brasilien, Brasilien-Serbien, Costa Rica-Däitschland an Australien-Dänemark fort.

Am September wäert de leschte Stock u Billjeeën an de Virverkaf goen.