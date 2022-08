De Lëtzebuerger Champion huet dabber dogéint gehalen, ma um Enn mat 0:4 géint den italienesche Champion verluer.

D'Damme vum Racing sinn en Donneschdeg den Owend als kloren Underdog an den Champions-League-Qualifikatiounsmatch géint Juventus Turin gaangen. Um Enn huet de Lëtzebuerger Champion sech misse mat 0:4 an Italien geschloe ginn.

D'Goler hunn d'Rosucci an der 12. Minutt, d'Girelli an der 21. Minutt, d'Caruso an der 54. Minutt an d'Bonfantini an der 61. Minutt geschoss.

D'Qualifikatioun gëtt a Form vun engem Tournoi gespillt. Fir de Racing ass dofir d'Aventure an der Women's Champions League nach net ganz eriwwer. E Sonndeg spillt ee géint Flora Tallinn aus Estland.