Mat enger Zäit vu 47 Sekonnen an 30 Honnertstel gëtt hien de Leschten a sengem Virlaf souwéi och de Leschte vun am Ganzen 18 Sportler.

Allerdéngs geet den Dario Maksimovic e Samschdeg nach am Canadier an der Finall iwwert 5.000 Meter un den Depart. Dës soll um 15:52 Auer gefuer ginn. Hie wäert do géint 9 aner Sportler untrieden, dorënner den däitsche Sebastian Brendel, deen dräi Mol bei Olympia eng Goldmedail gewanne konnt.