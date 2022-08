Um leschten Dag vun de European Championships zu München war eng Lëtzebuergerin am Asaz.

An der Liichtathletik stoung d'Victoria Rausch e Sonndeg an der Halleffinall iwwer 100 Meter Hecken. D'Lëtzebuergerin bléift mat 13 Sekonnen an 33 Honnertstel iwwert hirem nationale Rekord (13,24 Sekonnen). An hirer Halleffinall koum si op déi 7. vun 8 Plazen a gouf eliminéiert. Um Enn ass et déi 20. Plaz.