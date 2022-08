Dofir geet et an Albanien an engem Mini-Tournoi géint 3 Géigner, wouvunner sech deen Éischte fir d’Haaptronn qualifizéiert.

Um Mëttwoch den Owend ass den éischte Géigner aus Nordirland, nämlech Belfast United. En Donneschdeg heescht de Géigner APOEL Nikosia aus Zypern an e Samschdeg geet et géint d’Lokal-Ekipp vun Tirana.