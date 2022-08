Mat engem 5:3 no Eelefmetere ka sech de Premier-League-Veräin AFC Bournemouth am Carabao Cup géint Norwich City aus der Championship duerchsetzen.

Dobäi sinn d'Canaries vun Norwich en Dënschdegowend schonn an der 22. Minutt duerch den Hugill a Féierung gaangen, ier datt de Marcondes an der 43. Minutt fir d'Cherries vu Bournemouth ausgläiche konnt. An der 83. Minutt hätt ee gemengt, datt Norwich eng Ronn weiderkomme géif. Dëst nodeems den Idah den 2:1 markéiere konnt. Mä de Brooklyn Genesini konnt an der 92. Minutt nach ausgläichen.

Am Eelefmeterschéisse sollt dunn de Cantwell säi Penalty verschéissen, soudatt de Veräi vum Lëtzebuerger Danel Sinani schonn am zweeten Tour vum Carabao Cup eliminéiert gëtt.

Den Danel Sinani souz de ganze Match iwwer op der Bänk.