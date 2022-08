En Donneschdeg konnt sech d'Ekipp aus der Forge du Sud mat enger zolitter Leeschtung géint APOEL Nikosia duerchsetzen. Um Enn stoung et 7:1.

Mat der 7:1 Victoire konnt den FC Déifferdeng 03 domat e weidere wichtege Schrëtt a Richtung Endronn vun der Champions League am Futsal maachen. Bei der Victoire géint d'Zypriote konnten iwwerdeems de Rejala (8' & 32'), den De Sa Lima Torres (13', 16 & 39') an den Teka (4' & 15') d'Goler fir hir Faarwe markéieren. Fir d'Zypriote huet de Goes (15') getraff.

E Samschde spillt de Lëtzebuerger Veräin iwwerdeems de leschten an decisive Qualifikatiounsmatch géint KF Tirana aus Albanien. Hei gëtt de Match um 20.45 Auer ugepaff.