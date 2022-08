E Freideg de Mëtteg um 13 Auer goufen d'Gruppe vun der Europa League zu Istanbul ausgeloust. Insgesamt waren 32 Ekippen an de verschiddenen Dëppen.

Op Lëtzebuerger Säiten ass dëst Joer ee Spiller an der Europa League am Asaz. Den Anthony Moris, deen als Opsteiger mat sengem Veräi Royale Union Saint-Gilloise sensationell déi zweete Plaz am belsche Championnat beleeë konnt a sech iwwert d'Play-Offs fir d'Europa League qualifizéiere konnt, dierf sech elo am europäesche Futtball ënner Beweis stellen. D'Royale Union Saint-Gilloise spillt iwwerdeems fir d'éischte Kéier zënter 1960 nees op europäescher Bün.

The 2022/23 Europa League group stage is set! 🤩



🤔 Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/3o21aUbOXZ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2022

Grupp A

Arsenal London

PSV Eindhoven

Bodö/Glimt

FC Zürich

Grupp B

Dynamo Kiew

Stade Rennes

Fenerbahce SK

AEK Larnaka

Grupp C

AS Roma

Ludogorez Rasgrad

Betis Sevilla

HJK Helsinki

Grupp D

Sporting Braga

Malmö FF

Union Berlin

Royale Union Saint-Gilloise

Grupp E

Manchester United

San Sebastian

Sheriff Tiraspol

Omonia Nikosia

Grupp F

Lazio Roma

Feyenoord Rotterdam

FC Mydtjylland

Sturm Graz

Grupp G

Olympiakos Piräus

Qarabag Agdam

SC Freiburg

FC Nantes

Grupp H

Roter Stern Belgrad

AS Monaco

Ferencvaros Budapest

Trabzonspor