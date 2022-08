E Freideg de Mëtteg war zu Istanbul den Tirage vun der Gruppephas an der Conference League am Futtball. Fir d'Lëtzebuerger gouf et interessant Gruppen.

Souwuel de Mathias Olesen, wéi och de Marvin Martins sinn dëst Joer an der Conference League am Asaz. De Mathias Olesen, dee sech en Donneschdeg mat sengem Veräin, dem 1. FC Köln, fir d'Gruppephas qualifizéiere konnt, ass dëst déi éischte Kéier, datt hie sech nieft der Nationalekipp op europäescher Bün presentéiere kann. Fir de Marvin Martins, dee en Donneschdeg mat der Austria vu Wien d'Gruppephas an der Europa League verpasst huet, ass et iwwerdeems och déi éischte Participatioun an der Gruppephase vun enger europäescher Competitioun. The 2022/23 Europa Conference League group stage is set! ✅



Best group? 🤔#UECL | #UECLdraw pic.twitter.com/fGV5CT2DJq — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) August 26, 2022 Grupp A Basaksehir FK

AC Florenz

Heart of Midlothian

Rigas FS Grupp B West Ham United

FCSB Bukarest

RSC Anderlecht

Silkeborg IF Grupp C FC Villarreal

Hapoel Beer Sheva

FK Austria Wien

Lech Posen Grupp D FK Partizan Belgrad

1. FC Köln

OGC Nice

1. FC Slovacko Grupp E AZ Alkmaar

Apollon Limassol

FC Vaduz

SC Dnipro-1 Grupp F KAA Gent

Molde FK

Shamrock Rovers

Djurgardens IF Grupp G Slavia Prag

CFR Cluj

Sivasspor

KF Ballkani Suhareka Grupp H FC Basel

Slovan Bratislava

Zalgiris Vilnius

Pjunik Erewan