Den 1. Spilldag ass de 6./7. September an do kritt Dortmund Besuch vu Kopenhagen, de PSG spillt géint d'Juve an Inter Mailand géint Bayern München.

Matcher vum 6. September 2022 18h45

Dinamo Zagreb - FC Chelsea

Borussia Dortmund - FC Kopenhagen 21h00

RB Salzburg - AC Mailand

RB Leipzig - Schachtar Donezk

Celtic Glasgow - Real Madrid

FC Sevilla - Manchester City

Paris St. Germain - Juventus Turin

Benfica Lissabon - Maccabi Haifa Matcher vum 7. September 2022 18h45

Ajax Amsterdam - Glasgow Rangers

Eintracht Frankfurt - Sporting Lissabon 21h00

SSC Neapel - FC Liverpool

Atletico Madrid - FC Porto

Club Brügge - Bayer 04 Leverkusen

FC Barcelona - Viktoria Pilsen

Inter Mailand - Bayern München

Tottenham Hotspur - Olympique Marseille