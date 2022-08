E Sonndeg ass et d'Suite vum 4. Spilldag am nationale Futtball-Championnat.

Um 16 Auer ginn e Sonndeg fënnef Partien ugepaff an dann um 18.30 Auer sinn et der nach zwou. Hei trëfft ënnert anerem den nach ongeschloene Champion Diddeleng op de Racing. Dës Partie gëtt mat Live-Commentaire iwwerdroen.

All d'Matcher kënnt Dir am Stream an am Ticker op RTL.lu suivéieren.

Livestream vu weidere Matcher aus der BGL Ligue an der RTL Sport Live Arena

Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Sport Live Arena

D'Tabell vun der BGL Ligue