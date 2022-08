Den AFC Bournemouth huet no véier Spilldeeg dräi Punkten an huet lo no der Defaite géint Liverpool den Trainer Scott Parker erausgeheit.

Bournemouth ass domat den éischte Club an der Premier League dës Saison, dee säin Trainer entlooss huet. No der historescher Victoire vum FC Liverpool, de Club vum Jürgen Klopp, war et fir Bournemouth relativ séier kloer, dass den Trainer muss goen. De Scott Parker war ënner anerem mat verantwortlech fir den Opstig dëst Joer an d'Premier League.