D'Canaries dréinen, nodeems den Danel Sinani ausgewiesselt gouf, de Match a sti fir den Ament op der zweeter Plaz an der englescher Championship.

En Dënschdegowend ass et fir de Lëtzebuerger Nationalspiller Danel Sinani mat Norwich auswäerts géint Birmingham gaangen. D'Lokalekipp konnt an der 50. Minutt duerch den Hogan mat 1:0 a Féierung goen. Allerdéngs konnt de Veräi vum Danel Sinani de Score an der 63. Minutt duerch den Omobamidele egaliséieren. An der 93. Minutt sollt Norwich City dunn a Persoun vum Hernandez nach de Lucky-Punch geléngen. Kuerz viru Schluss dréint Norwich de Match an entféiert dräi Punkten aus Birmingham. Den Danel Sinani gouf iwwerdeems an der 58. Minutt ausgewiesselt.