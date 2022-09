D'Lëtzebuerger Dammennationalekipp am Futtball spillt e Freideg am Stade Emile Mayrisch zu Esch géint Nordirland.

E Freideg steet fir d'Rout Léiwinnen den zweetleschte Match an der Qualifikatioun fir d'Weltmeeschterschaft an Australien an Neiséiland 2023 um Programm.

Géint Nordirland, déi och op der EM an England mat dobäi waren, gouf et am Allersmatch an am éischte Match vun der Campagne auswäerts eng 0:4-Defaite. Liest hei d'Virschau vum Match.

Bis ewell goufen 8 Matcher der Qualifikatioun gespillt. D'Rout Léiwinne konnten dovunner der dräi gewannen. An der Tabell vum Grupp D steet England mat 24 Punkten un der Spëtzt. Éisträich steet mat 19 Punkten op der zweeter Plaz. Do hannendru kommen Nordirland mat 13 Punkten, Lëtzebuerg mat 9 Punkten an Nordmazedonien a Lettland hu jee dräi Punkten um Konto.



Ufank vum Match: 18.30 Auer

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 20.15 Auer

© Val Wagner

Team Lëtzebuerg