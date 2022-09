Wéi d'FLF matdeelt, huet d'Futtball-Nationalekipp am November heiheem zwee Frëndschaftsmatcher, dëst géint Ungarn a géint Bulgarien.

De Match géint Ungarn ass de 17. November 2022 um 20 Auer am Stade de Luxembourg.

Den 20. November dann heescht de Géigner Bulgarien. Dee Match gëtt schonn um 15 Auer ugepaff, nees am Stade de Luxembourg.

Ier Lëtzebuerg déi zwee Testmatcher am November spillt, geet et am September an der Nations League fir d'éischt géint d'Tierkei a Litauen.