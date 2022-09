Et kéint d'Enn vun enger grousser Karriär am Tennis gewiescht sinn.

D'US-Amerikanerin Serena Williams ass beim Grand-Slam Turnéier de US Open an der drëtter Ronn vun der Australierin Ajla Tomljanovic eliminéiert ginn, dat an dräi Sätz mat 5:7, 7:6 an 1:6.

Et war warscheinlech de leschten Optrëtt vun der amerikanescher Tennisspillerin op der grousser Bün.