E weideren Derby gouf et tëscht Everton a Liverpool, an deem sech béid Ekippen 0:0 trennen. An Italien spille Florenz a Juventus 1:1 gläich.

An der schottescher Premiership gouf et um Samschdeg den "Old Firm Derby" tëscht Celtic Glasgow an de Glasgow Rangers. Am Duell tëscht dem Éischt- an dem Zweetplacéierten huet Celtic kloer mat 4:0 gewonnen a läit elo scho fënnef Punkte virum Lokalrival.

Bundesliga

De Resumé vun de Matcher aus der Bundesliga fannt dir an dësem Artikel.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Premier League

Everton - Liverpool 0:0

Am Merseyside-Derby gouf et kee Gewënner. Obwuel keng Goler gefall sinn, war de Match awer intensiv a ganz séier. Béid Ekippen hu sech vill Chancen erausgespillt, mee op béide Säite hunn d'Golkipper exzellent Performancë gewisen an hir Këscht propper gehalen. Heiansdo huet hinnen och de Potto gehollef. Liverpool hat deelweis iwwer 70 Prozent Ballbesëtz, wosst awer näischt mat senger Iwwerleeënheet unzefänken. An der 69. Minutt hat Everton e Gol markéiert, deen awer duerch de VAR nees zeréckgeholl gouf. D'Reds haten um Enn vum Match nach zwou gutt Chancen, kruten de Ball awer net iwwer d'Linn gedréckt.

Chelsea - West Ham 2:1

0:1 Antonio (62'), 1:1 Chilwell (76'), 2:1 Havertz (88')

Am éischte London-Derby vun dësem Spilldag hat Chelsea duerch Chancë vum Pulisic a Kovacic de bessere Start an de Match. Duerno huet West Ham sech gemellt, mee bis zur Paus sollt kee Gol falen. No der Paus sollt West Ham méi fir de Match maachen an duerch den Antonio mat 1:0 a Féierung goen. D'Reaktioun vun Chelsea huet net laang op sech waarde gelooss an den Chilwell konnt fir den Ausgläich suergen. Um Enn vum Match hate béid Ekippe Chancen, mee Chelsea sollt duerch den Havertz den entscheedende Gol markéieren. West Ham huet vermeintlech zeréckschloe kënnen, mee den 2:2 an der 90. Minutt gouf duerch de VAR oferkannt.

Tottenham - Fulham 2:1

1:0 Hojbjerg (40'), 2:0 Kane (75'), 2:1 Mitrovic (83')

Am zweete London-Derby huet Tottenham de Match vun Ufank un dominéiert an hat no 11 Minutten déi éischt grouss Chance duerch de Son. Den éischte Gol sollt awer eréischt kuerz virum Säitewiessel falen. No der Paus huet Tottenham do weidergemaach, wou se an der éischter Hallschent opgehalen haten. Nom 2:0 duerch de Kane war de Match vermeintlech entscheet, mee Fulham kuerz viru Schluss nach eng Kéier zougeschloen an de Match spannend gemaach. E Gol vum Richarlison an der 90. Minutt gouf wéinst Abseits vum VAR oferkannt.

Aston Villa - Manchester City (18.30 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

Florenz - Juventus 1:1

0:1 Milik (9'), 1:1 Kouame (29')

Matcher tëscht Florenz an der Juve sinn an Italien ëmmer speziell Matcher. Et waren d'Bianconeri, déi an der néngter Minutt a Féierung goungen, obwuel Florenz bis dohin de Match gemaach hat. Duerno huet Florenz Attack ëm Attack lancéiert a gouf duerch de Gol vum Kouame belount. Kuerz virun der Paus hätt Florenz duerch en Eelefmeter a Féierung kënne goen, mee de Jovic huet verschoss. Déi zweet Hallschent war manner intensiv, mee d'Juve hätt de Match bal nach verluer a konnt um Enn hirem Golkipp Merci soen, dass si ee Punkt mat Heem huelen.

AC Mailand - Inter Mailand (18.00 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

Auxerre - Marseille (17.00 Auer)

Lyon - Angers (19.00 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

Real Madrid - Betis Sevilla 2:1

1:0 Vinicius Junior (9'), 1:1 Canales (17'), 2:1 Rodrygo (65')

Den éischte Gol fir Real war aus dem Näischt gefall. De Vinicius huet dovu profitéiert, dass de Golkipp vu Sevilla ze wäit aus sengem Gol stoung an huet per Lobb eragesat. Duerno huet sech Betis fir seng Beméiunge belount an den Ausgläich markéiert. Am Uschloss hunn déi Kinneklech de Match iwwerholl, mee et huet bis zur 65. Minutt gedauert, bis Madrid seng Chancen an e Gol ëmgemënzt huet. Duerno hat d'Heemekipp nach Chancen op e weidere Gol, mee et sollt beim 2:1 bleiwen.

Real Sociedad - Atlético Madrid (18.30 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga